Гиперфокус на пустой желудок: Психолог объяснила, почему голодные сотрудники более продуктивные

Голод голоду рознь. Сотрудник, пропустивший обед, не «тупеет» — его психика переключается в режим добычи. Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru объяснила, почему на короткой дистанции голод может сделать работника эффективнее.

С точки зрения эволюционной психологии, работа — это сублимированная охота. Когда человек голоден, активируются древние нейронные цепи, отвечающие за инстинкт добывать еду. На короткой дистанции это даёт гиперфокус. Мозг получает сигнал: «ресурсы на исходе, надо действовать быстро». Сотрудник не отчёт пишет — он охотится. Поэтому, и вправду, голодные сотрудники более продуктивны. Ирина Коржаева Нейропсихолог, клинический психолог

Научные данные это подтверждают. Метаанализ 71 исследования показал: отказ от еды не ухудшает работу мозга. Однако голод выборочно усиливает внимание к стимулам, связанным с едой — наследие эволюции.

Но это работает только для простых, рутинных задач. Для креативности и сложного анализа голод — враг. При сильном или продолжительном дефиците ухудшается рабочая память и падает настроение.

Сытый человек расслабляется от выживания и начинает творить. Дофамин — ключ к мотивации и новизне. Сытость создаёт дофаминовую среду, в которой рождаются инновации. Хотите творчества — сначала накормите.

Цена «эффективного» голода высока: гастрит и язва, гипогликемия и обмороки, желчекаменная болезнь, сердечно-сосудистые нарушения, а также расстройства пищевого поведения.

Существует и генетическая память. Опыт голодания встраивается в психику на поколения. У потомков переживших голод (например, блокадников Ленинграда) выше риск ожирения, диабета и тревожности.

«Если человек с такой травмой в роду начинает голодать добровольно, организм не отличает эксперимент от реальной угрозы. Он включает режим выживания и открывает «ящик Пандоры» — от гастрита до аутоиммунных заболеваний», — предупредила психолог.

Краткосрочный голод может ускорить рутину за счёт инстинкта добычи. Но требовать от голодного сотрудника аналитики или творчества — значит заставлять его охотиться с тупым копьём. Важно помнить, что сытость — это база для инноваций и долгосрочной производительности.