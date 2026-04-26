25 апреля, 23:52

Пентагон заявил о перенаправлении 37 судов с начала блокады Ирана

Обложка © centcom.mil

Обложка © centcom.mil

Вооружённые силы США перенаправили 37 судов из Ирана с 13 апреля. Именно тогда началась морская блокада республики. Корабли пытались отчалить от берегов Ирана или зайти в её порты. Об этом заявило Центральное командование ВС США — Сentcom.

«Силы США продолжают содействовать соблюдению американский санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их», — говорится в сообщении на странице командования в социальной сети X.

Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах с США под давлением

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции передала, что иранские военные помогли танкеру Silly City войти в территориальные воды страны. Корабль прошёл блокаду со стороны США. Перед этим в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке прибыл третий американский авианосец. Речь о корабле «Джордж Буш». Его появление усилило группировку флота в регионе.

Лия Мурадьян
