«Печальный урок»: В МЧС раскрыли масштаб катастрофы на Чернобыльской АЭС в день 40-летия трагедии
МЧС: Из 30-километровой зоны отчуждения ЧАЭС эвакуировали 400 тысяч человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milan Sommer
Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС эвакуировали около 400 тысяч человек. Радиоактивному загрязнению подверглись почти 160 тысяч квадратных километров территорий. Об этом в день 40-летия аварии на ЧАЭС рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС.
В ликвидации последствий катастрофы участвовали свыше 600 тысяч граждан СССР. Это пожарные, военнослужащие, учёные, строители, шахтёры, медицинские работники и сотрудники профильных научных институтов. Их мужество позволило минимизировать масштабы бедствия.
Во ВНИИ ГОЧС назвали Чернобыльскую катастрофу печальным уроком. Он показал, насколько хрупок мир перед лицом вышедшей из-под контроля энергии атома.
«Благодаря мужеству ликвидаторов масштабы бедствия удалось минимизировать, но эхо тех событий до сих пор напоминает о важности неукоснительного соблюдения технологической дисциплины и развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – резюмировали в институте.
Ранее Life.ru писал, что МАГАТЭ назвало аварию на Чернобыльской АЭС переломным моментом для мировой ядерной безопасности. Катастрофа привела к принятию международных конвенций об оповещении и помощи при ядерных авариях, а также к усилению независимости регулирующих органов и совершенствованию конструкции реакторов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.