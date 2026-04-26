СК возбудил уголовное дело после нападения на журналиста в Мытищах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«Следователем территориального следственного отдела по данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что инцидент произошёл 24 апреля в деревне Беляниново. Журналист сетевого издания выполнял редакционное задание и вместе с инициативной группой местных жителей собирал информацию о возможных экологических нарушениях и незаконном строительстве в водоохранной зоне у асфальтобетонного завода.

В ходе работы корреспондент обратился к мужчине, связанному с деятельностью предприятия. Тот вырвал у журналиста телефон и нанёс ему удар по лицу.

Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

