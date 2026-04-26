Офицер секретной службы пострадал при стрельбе на мероприятии с Трампом
Офицер Секретной службы США получил ранение во время стрельбы на приёме в Вашингтоне, где был Дональд Трамп. Пуля попала в бронежилет. Об этом сообщило агентство AP.
Сообщается, что в момент выстрелов на офицере был пуленепробиваемый жилет. В каком состоянии находится раненный и степень тяжести его ранений пока не сообщается. Известно, что с офицером сейчас работают медики. Представитель правоохранительных органов сообщил, что сотрудник в порядке. Ожидается, что он быстро восстановится.
Напомним, инцидент произошёл вечером в субботу по местному времени в отеле Washington Hilton в американской столице. Дональда Трампа срочно эвакуировали с ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. В зале раздались громкие хлопки. Агенты Секретной службы окружили президента прямо на сцене. Они увели его в безопасное место. Вместе с Трампом эвакуировали первую леди, вице-президента и пресс-секретаря Белого дома. Гостей попросили покинуть помещение. В результате нападения никто не пострадал. Стрелявший получил ранение.