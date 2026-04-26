26 апреля, 05:23

Россиянам разрешили проносить вувузелы на стадионы

Обложка © ТАСС / AP

Болельщики в России получили возможность использовать вувузелы на стадионах. Правительство расширило список разрешённых духовых инструментов. К горнам и дудкам добавили вувузелы и другие приспособления для извлечения звуков.

Из правил поведения зрителей убрали пункт о полном запрете духовых инструментов. Но свобода не абсолютная. Зритель должен согласовать использование горна, дудки или вувузелы с организатором соревнования. Финальное решение остаётся за администрацией.

«Приспособления для извлечения звуков (в том числе горны, дудки и вувузелы) должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям», — указано в новой версии правил.

Вувузелы — это длинные пластиковые дудки, издающие монотонный гудящий звук, которые стали символом чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Их массовое использование вызвало волну критики со стороны игроков, тренеров и телевещателей из-за оглушительного уровня шума (до 127 дБ), который мешал общению на поле, заглушал свистки арбитра и угрожал слуху зрителей. Впоследствии многие спортивные лиги и организаторы соревнований (например, УЕФА, некоторые стадионы в Англии и на Олимпийских играх) ввели полный или частичный запрет на вувузелы, ссылаясь на безопасность, комфорт зрителей и необходимость акустического контроля во время матчей.

Электросамокаты и дроны под запретом: В России приняли новые правила для болельщиков на стадионах

Ранее в Роскачестве прокомментировали возможность возвращения пива на стадионы. Замруководителя ведомства Елена Саратцева пояснила Life.ru, что решение примут после обсуждений со всеми участниками процесса. Речь об органах здравоохранения, регулирования торговли и общественной безопасности. Только после согласования с этими структурами можно говорить о допуске пива на спортивные арены.

Лия Мурадьян
