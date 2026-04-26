Нервы из стали или голод? Гость на приёме с Трампом невозмутимо продолжал есть на фоне стрельбы и паники

Пользователи соцсетей обсуждают видео с приёма в отеле Washington Hilton, где произошла стрельба. Пока большинство гостей ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме прятались под столами, а сотрудники Секретной службы эвакуировали президента Дональда Трампа со сцены, один из участников мероприятия продолжил спокойно есть.

Участник приёма в Вашингтоне продолжил есть, несмотря на стрельбу. Видео © Х / Lunar Surfer

«Когда все паникуют и эвакуируются из обеденного зала, один мужчина — то ли из любви к еде, то ли потому, что слишком хорошо знает театральность Трампа — занимался своими делами как ни в чём не бывало. Ел», — пишут пользователи.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента Дональда Трампа произошла стрельба. Злоумышленник попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами. Мужчина открыл огонь, в результате чего один из агентов Секретной службы был ранен в бронежилет. Президент Трамп и первая леди были оперативно эвакуированы с места происшествия и не пострадали, а подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Позже личность стрелявшего была установлена — это 30- или 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен (Cole Thomas Allen), которому уже предъявлены обвинения.