Россиянам назвали законы, которые вступают в силу в мае: что изменится для семей с детьми и бизнеса

С 1 мая в России вступает в силу ряд важных изменений. Они затронут маркировку товаров в системе «Честный знак», а также правила назначения единого пособия.

Маркировка электроники и сладостей Участники оборота радиоэлектронной продукции (смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки и другие товары), а также сладостей и кондитерских изделий обязаны наносить на товары средства идентификации и передавать сведения в систему «Честный знак».

Кроме того, вводится запрет на розничную продажу масложировой продукции и пищевых растительных масел, если в системе отсутствуют сведения об их маркировке, пишет РИА «Новости».

Единое пособие: новые правила с 22 мая С 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия. Право на выплату получат нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет при соблюдении двух условий: они являются гражданами РФ;

постоянно проживают в России в статусе гражданина не менее пяти лет.

Исключения из пятилетнего требования: граждане, приобретшие гражданство по рождению;

получившие гражданство в результате признания или приёма в гражданство;

участники госпрограммы по переселению;

участники СВО, члены их семей и ветераны боевых действий.

Льготы для многодетных семей Для многодетных семей, которые уже получали пособие, действует новое правило. Если среднедушевой доход семьи оказался выше регионального прожиточного минимума, но превышение составляет не более 10%, выплата сохраняется ещё на 12 месяцев. В таком случае пособие назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.

Подать заявление на продление нужно в последний месяц предыдущего периода выплаты либо в течение трёх месяцев после его окончания.

Автоматический пересмотр отказов Решения об отказе, вынесенные с 1 января 2026 года исключительно по причине превышения дохода, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке. Повторно обращаться семье не придётся. О результате сообщат в электронном виде через личный кабинет.

