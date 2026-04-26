

26 апреля, 04:10

Онищенко назвал главные смертоносные болезни на ближайшие 5 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Marcello

Академик РАН и известный эпидемиолог Геннадий Онищенко спрогнозировал, какие недуги останутся самыми смертоносными в ближайшие пять лет. По его словам, тройка «лидеров» по летальности не меняется уже два десятилетия.

В этот перечень вошли патологии сердечно-сосудистой системы, онкология и эндокринные нарушения. Среди инфекций первое место эксперт отдал гриппу, который постоянно мутирует (штаммы А и Б).

Причём вирус гриппа опасен не только сам по себе. Он провоцирует обострение кардиологических проблем и даёт тяжёлые осложнения.

Онищенко отметил, что даже в разгар пандемии коронавируса обычный сезонный грипп наносил не меньший урон. Ограничительные меры, введённые из-за ковида, парадоксальным образом помогли реже болеть гриппом.

Говоря о новых угрозах, академик упомянул оспу обезьян, которая уже проникла в человеческую популяцию. Тем не менее главной мировой опасностью остаётся холера: седьмая пандемия, начавшаяся ещё в 1960 году, до сих пор не завершена. Для России этот риск, к счастью, малоактуален.

Ранее Life.ru писал, что врач назвала главный симптом менингита, который нельзя игнорировать. По её словам, острой формы без лихорадки не бывает – для заболевания типичны сильная головная боль и высокая температура. Также менингит проявляется свето- и звукобоязнью, тошнотой и рвотой.

Юния Ларсон
