26 апреля, 05:54

Посидели по-поросячьи: Эстонцы собрались в Тарту, чтобы похрюкать за еду

В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedro Eguti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedro Eguti

В эстонском городе Тарту на городской ярмарке впервые прошёл чемпионат по имитации поросячьего визга — и тем самым бросили вызов французским традициям. Это очень необычный вид вокального искусства. Об этом сообщает Metro.

Участники соревновались в том, насколько правдоподобно, громко и эффектно они могут похрюкать и повизжать. Оценивали выступающих не музыканты, а специалисты по свиноводству. Победитель получил приз: полтуши свиньи и колбасные изделия.

Кстати, придумали такие соревнования не эстонцы. Во Франции эта традиция живёт с 1975 года. В коммуне Три-сюр-Баиз каждый год проходит фестиваль свиней La Pourcailhade, где тоже выбирают лучшего подражателя поросячьему визгу.

Захарова удивила фристайлом с мячом на чемпионате по баскетболу в Удмуртии

Раньше сообщалось, что российским болельщикам теперь можно использовать вувузелы на стадионах. Правительство расширило список разрешённых духовых инструментов. Раньше можно было только горны и дудки, а теперь добавили вувузелы и другие приспособления для создания шума. Из правил для зрителей убрали пункт, который полностью запрещал духовые инструменты.

Наталья Афонина
