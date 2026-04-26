Посидели по-поросячьи: Эстонцы собрались в Тарту, чтобы похрюкать за еду

В эстонском городе Тарту на городской ярмарке впервые прошёл чемпионат по имитации поросячьего визга — и тем самым бросили вызов французским традициям. Это очень необычный вид вокального искусства. Об этом сообщает Metro.

Участники соревновались в том, насколько правдоподобно, громко и эффектно они могут похрюкать и повизжать. Оценивали выступающих не музыканты, а специалисты по свиноводству. Победитель получил приз: полтуши свиньи и колбасные изделия.

Кстати, придумали такие соревнования не эстонцы. Во Франции эта традиция живёт с 1975 года. В коммуне Три-сюр-Баиз каждый год проходит фестиваль свиней La Pourcailhade, где тоже выбирают лучшего подражателя поросячьему визгу.

