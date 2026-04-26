Ким Чен Ын понаблюдал за учениями миномётных расчётов и встретился с военными

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе между миномётными расчётами крупных подразделений Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщило государственное агентство ЦТАК.

Лидера страны сопровождали министр обороны, начальник Генштаба, глава Главного политуправления КНА и другие высокопоставленные военные.

На учениях оценивали, насколько быстро подразделения могут преодолевать естественные и искусственные препятствия, разворачиваться для поражения разных условных целей в заданное время, а также маскироваться и отходить по тактическому заданию. Бойцы в полной мере показали боевую мощь миномётов и высокую готовность к бою.

Ким Чен Ын остался очень доволен результатами. Он передал тёплый привет участникам и всему личному составу армии. Он также отметил, что в последнее время в КНА на всех уровнях растёт стремление к улучшению боевой подготовки.

Лидер КНДР подчеркнул: при организации военных учений главное — всемерно укреплять боеспособность, использовать военно-стратегические идеи партии и особые методы ведения боя, чтобы полностью разгромить врага. Он также дал указания проводить в будущем ещё более интенсивные и конкурентные соревнования между частями и спецподразделениями.

В тот же день, по случаю годовщины основания национальных вооружённых сил, Ким Чен Ын посетил соединение при мотострелковой дивизии западного фронта. Агентство ЦТАК назвало это подразделение «элитным боевым отрядом», который продолжает традиции побед и укрепляет боеспособность в авангарде строительства сильной армии.

«Элитный боевой отряд, <…> который поддерживает революционный дух, продолжает традицию победы и надежно укрепляет несравненную практическую боеспособность в авангарде строительства сильной армии, встретил славный момент, который будет вечно сиять в истории», — отмечается в материале.

Лидер КНДР отметил, что механизированная дивизия и её части успешно продолжают революционные традиции и стоят на передовой защиты партии, революции, родины и народа. Он выразил уверенность, что только идеологически сильная армия способна решительно подавить любого сильного противника.

Руководитель Северной Кореи также посмотрел спортивные соревнования и сфотографировался на память с личным составом бригады. Военнослужащие дали твёрдую клятву продолжать священную миссию и сохранять несгибаемый боевой дух, чтобы прославить историю побед КНА

Раньше Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск улучшенных тактических ракет класса «земля — земля» под названием «Хвасонпхо-11ра». За этим лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Вместе с ним были первые заместители главы Центрального комитета партии и начальник Главного управления ракетостроения.