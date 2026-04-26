26 апреля, 06:54

Умер мужчина, раненный при атаке ВСУ на авто под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В больнице скончался мужчина, который пострадал 25 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина, который получил ранения вчера в Волчьей Александровке Волоконовского округа при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль, скончался…», — написал он.

Раненого доставили в реанимацию Валуйской центральной районной больницы. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, но полученные травмы оказались слишком тяжёлыми и несовместимыми с жизнью. Гладков уже выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков: БПЛА атаковал многоквартирный дом в Алексеевке Белгородской области

Напомним, вчера в селе Волчья Александровка Волоконовского округа под удар беспилотника попал автомобиль. Мужчину с баротравмой, травмой живота и переломом ноги на скорой увезли в Валуйскую районную больницу. Всего во время атаки на Белгородскую область пострадали ещё четыре мирных жителя.

Наталья Афонина
