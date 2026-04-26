Аэропорты Череповца и Ярославля возобновили работу после атаки дронов

Росавиация сообщила о возобновлении штатной работы аэропортов Череповца и Ярославля. Воздушные гавани закрывались поздно вечером 25 апреля по причине отражения ПВО налёта украинских беспилотников.

«Аэропорты Череповец, Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте ведомства.

Как сообщалось, в ночь на 26 апреля в Ярославле раздалось около пятнадцати взрывов. Над городом работала противовоздушная оборона и звучал сигнал тревоги. Аэропорт временно остановил работу.