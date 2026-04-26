Эстетик-пациентка за 2 тысячи сделал конфетку из своей палаты в больнице в Адыгее

В Адыгейской государственной больнице пациентка своими силами сделала ремонт в палате, где ей предстоит находиться несколько месяцев. Кадры ДО и ПОСЛЕ публикует телеграм-канал Baza. Девушка призналась, что любит эстетику, а находиться сутками в разрухе ей не хотелось.

В Адыгее пациентка отремонтировала свою палату. Видео © Telegram / Baza

Алёна сама отреставрировала шкаф, покрасила часть стен, подоконник, батарею, кровать и стол. Обклеила умывальник, тумбочку и отвалившуюся панель, а также самостоятельно обновила столешницу. Кроме того, девушка повесила жалюзи, занавеску и украсила комнату цветами. На всё это ей пришлось потратить лишь 2 тысячи рублей. Часть материалов Алёна попросила принести ей из дома.

В Адыгее пациентка отремонтировала свою палату. Фото © Telegram / Baza

По словам пациентки, она считает, что каждый россиянин может внести посильную лепту в восстановление больниц, тем более что в России медицина бесплатная и нужно помогать государству, а не вечно ныть и требовать. Врачи не были против такого ремонта и поблагодарили пациентку. Руководство клиники призналось, что ремонтные работы за счёт бюджета предвидятся не скоро.

