Эстетик-пациентка за 2 тысячи сделал конфетку из своей палаты в больнице в Адыгее
Обложка © freepik / rawpixel.com
В Адыгейской государственной больнице пациентка своими силами сделала ремонт в палате, где ей предстоит находиться несколько месяцев. Кадры ДО и ПОСЛЕ публикует телеграм-канал Baza. Девушка призналась, что любит эстетику, а находиться сутками в разрухе ей не хотелось.
В Адыгее пациентка отремонтировала свою палату. Видео © Telegram / Baza
Алёна сама отреставрировала шкаф, покрасила часть стен, подоконник, батарею, кровать и стол. Обклеила умывальник, тумбочку и отвалившуюся панель, а также самостоятельно обновила столешницу. Кроме того, девушка повесила жалюзи, занавеску и украсила комнату цветами. На всё это ей пришлось потратить лишь 2 тысячи рублей. Часть материалов Алёна попросила принести ей из дома.
По словам пациентки, она считает, что каждый россиянин может внести посильную лепту в восстановление больниц, тем более что в России медицина бесплатная и нужно помогать государству, а не вечно ныть и требовать. Врачи не были против такого ремонта и поблагодарили пациентку. Руководство клиники призналось, что ремонтные работы за счёт бюджета предвидятся не скоро.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.