Пили йод и сжигали внутренности: Чем обернулось замалчивание трагедии в Чернобыле

Одним из первых советских журналистов, кто попал в зону чернобыльской аварии, был ведущий программы «Время» Александр Крутов. В беседе с RG.ru он рассказал, что местное начальство скрывало от вышестоящего руководства в Киеве истинные масштабы катастрофы, а те, в свою очередь, рапортовали в Кремль о том, что справятся собственными силами.

Крутов поделился жуткой деталью: поезд Москва — Киев, в котором они ехали, был почти пуст, зато составы в обратном направлении шли переполненными — люди массово покидали столицу Украинской ССР. Сам город встретил журналистов сумрачным и безлюдным. В глаза бросались выбитые стёкла почти во всех аптеках. Услышав по западным радиостанциям об аварии, люди кинулись скупать йод, который якобы спасает щитовидную железу.

«Возникли огромные очереди и дикая давка, а потом люди стали бить стёкла, чтобы проникнуть внутрь. Не имея информации, как поступать, они пили этот йод и сжигали себе все внутренности», — вспоминает журналист.

По его словам, массовое бегство из города началось после того, как люди увидели, что местные чиновники вывозят свои семьи на юг. Об истинных масштабах трагедии Михаил Горбачёв рассказал в телеобращении только 14 мая. Когда журналист спросил члена Политбюро Егора Лигачёва, почему народ так долго не информировали, тот ответил, что сначала из-за искажённых данных из Киева сами не понимали масштабов, а потом побоялись паники, которая могла вывести ситуацию из-под контроля.

Напомним, 26 апреля 1986 года взорвался четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС, но власти скрывали правду три дня.