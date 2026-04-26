Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть главной угрозой для Европы, поскольку является неотъемлемой частью Евразийского континента. Об этом он сказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, будучи евразийской страной, всё-таки неотъемлемая составляющая часть Европы», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также назвал неразумным и ошибочным провозглашение России главной угрозой для существования Европы. Он отметил, что нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии

«Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно», — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков жёстко раскритиковал заявления польского премьера Дональда Туска о якобы готовящемся нападении России на НАТО. В Кремле слова Туска назвали проявлением «оголтелого милитаризма». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, в интервью Такеру Карлсону уже подробно объяснял, что ни интересов, ни причин воевать с альянсом у Москвы нет.