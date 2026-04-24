Представитель Кремля Дмитрий Песков резко отреагировал на недавние высказывания польского премьер-министра. По мнению официального лица, слова Дональда Туска о грядущем нападении Москвы на страны Североатлантического альянса являются примером «оголтелого милитаризма».

Ранее глава правительства Польши в беседе с журналистами Financial Times озвучил прогноз, согласно которому РФ якобы готовит агрессию против участников блока. Комментируя эти тезисы, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобные нападки не требуют серьезного ответа, так как являются проявлением русофобии.

Сам Владимир Путин неоднократно опровергал подобные сценарии. В ходе недавнего интервью Такеру Карлсону российский лидер подробно разъяснил, что у Москвы нет ни интересов, ни причин для развязывания конфликта с военным блоком.

В Кремле уверены, что западные лидеры намеренно используют мифическую «российскую угрозу» для манипуляции общественным мнением. Цель такой риторики проста — переключить внимание избирателей с реальных внутренних трудностей на внешнего врага.

В завершение своей позиции Дмитрий Песков напомнил о словах президента, который отмечал, что «умные люди прекрасно понимают, что это фейк». Подобные информационные кампании, считают в Москве, лишь подтверждают нежелание политиков на Западе вести конструктивный диалог.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск вновь обрисовал апокалиптический сценарий для стран Балтии и Восточной Европы. Он считает, что Россия якобы может атаковать страну — участницу НАТО не через годы, а уже в ближайшие месяцы.