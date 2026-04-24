Зачем Западу страшилки Туска о «нападении» России на НАТО в ближайшие месяцы: ответ депутата ГД

Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь обрисовал апокалиптический сценарий для стран Балтии и Восточной Европы, заявив, что Россия якобы может атаковать НАТО не через годы, а уже в ближайшие месяцы. Такими заявлениями западные лидеры выполняют серьёзную задачу — втянуть Европу и альянс в войну с Россией. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Только так они могут удержать свою власть. Мы знаем, что их рейтинги падают, экономика падает, и им нужно оправдываться и говорить: «Мы мобилизуем население, отменяем какие-нибудь выборы». В общем, устроить некую мобилизацию, но исключительно посредством откровенной войны с Россией. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

По словам парламентария, европейские элиты понимают: когда на украинском фронте начнутся настоящие проблемы, всё треснет и фронт покатится на Запад, то потребуется срочная провокация где-то в районе Прибалтики. И они уже готовы её организовать, чтобы Россия ответила.

«И таким образом можно было бы заявить, что НАТО находится в состоянии войны с Россией и что Россия напала первой. Вот такой сценарий они разработали и запустят в случае, если украинский фронт начнёт рушиться. Отсюда — эти их предсказания и сценарии», — заключил Матвейчев.

И если Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в подготовке нападения на НАТО, то альянс на Балканах отрабатывал планируемое нападение на Россию.