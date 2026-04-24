СМИ пишут о «кошках-мышках» НАТО и России в небе над Балтийским морем

Пилоты России и стран НАТО демонстративно наблюдают друг за другом в небе над Балтийским морем, избегая прямого столкновения. Такое поведение описывает агентство Associated Press.

Отмечается, что стороны действуют осторожно, сохраняя дистанцию и не переходя к активным действиям. В материале приводится сравнение: «как осторожные коты с выпущенными когтями». Имеется в виду, что вооружение на бортах есть, но не применяется. Цель таких вылетов — сдерживание, а не провокация.

«Это игра в кошки-мышки, или, скорее, в кошки-кошки. Мы следим друг за другом, внимательно изучаем друг друга и стараемся убедиться, что дело не зайдет слишком далеко», — сказал командир французского авиакрыла из четырёх истребителей Rafale подполковник Александр.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что истребители шести стран альянса поднялись в воздух после появления двух российских бомбардировщиков Ту-22М3. Для перехвата с авиабазы альянса в литовском Шауляе взлетели французские истребители Rafale. Также в воздухе оказались самолёты из Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Румынии.