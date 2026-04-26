Священнику запретили крестить детей после жалобы матери и скандального видео

В Александровской епархии рассмотрели жалобу на священника Олега Аникина из села Лялино. Женщина, чьего ребёнка он крестил ещё в 2023 году, опубликовала видео, где, по её мнению, батюшка слишком грубо брал детей из рук родителей и жёстко окунал малыша в купель с головой. Об этом пишет портал «Владимирские новости».

Мнения местных жителей разделились. Одни осудили священника, другие встали на его защиту и даже записали видео в его поддержку. Они говорили, что знают отца Олега как доброго многодетного священника, у которого за 30 лет не было никаких происшествий. Саму женщину обвинили в хайпе — незадолго до публикации она якобы жаловалась на падение просмотров в соцсетях, а видео выложила спустя три года после крестин.

Епархия изучила запись и с учётом того, что священник искренне раскаялся, запретила ему совершать крещение до особого распоряжения и объявила строгий выговор за бестактность и грубость. Местные жители расстроились — многие считают, что священника наказали напрасно.

Сам отец Олег сказал, что не считает наказание несправедливым. Он согласен с замечаниями епископа и признаёт недостатки. По его словам, женщина, выложившая видео, живёт за счёт блога — она сделала сенсацию, получила лайки, и на этом пора успокоиться. За годы службы ему впервые высказали недовольство, и он просит прекратить разговоры на эту тему. Само скандальное видео женщина уже удалила.

Раньше Life.ru писал, что российские священники неожиданно стали звёздами соцсетей, и это повысило интерес к посещению храмов. Особенно популярность выросла в последние месяцы — во время Великого поста и на Пасху. Женщины начали активно выкладывать видео с богослужений, обращая внимание на внешность священнослужителей. Такие ролики быстро набирают миллионы просмотров, а в комментариях — восторженные отзывы. Некоторые зрительницы признаются, что стали чаще ходить в церковь.