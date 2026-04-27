Юрист назвал 3 нарушения, за которые могут закрыть ваше любимое летнее кафе

За пренебрежение законодательными нормами при обустройстве летних веранд предпринимателям грозят не только штрафы, но и полное прекращение деятельности, предупредил юрист Александр Хаминский. Он выделил три основные зоны риска. Первая — сплошные заборы вокруг кафе, которые фактически захватывают городскую территорию и мешают свободному передвижению горожан.

Вторая проблема — попытки утеплить веранду: рестораторы закрывают их плёнкой или сплошным остеклением, опасаясь дождя и ветра. Однако с точки зрения пожарной безопасности это недопустимо, ведь герметично закрытая веранда с обогревателями превращается в потенциально опасное сооружение, откуда затруднена эвакуация при ЧП.

Третье нарушение — шум и несанкционированные концерты. Превышение допустимого уровня музыки после установленного времени тишины влечёт штрафы, а выступления уличных музыкантов и звёзд требуют согласования с городской администрацией. Если же кафе берёт с посетителей отдельную плату за концерт, нужно организовать продажу билетов по правилам, иначе это расценят как незаконную деятельность.

За любое из перечисленных нарушений следует административная ответственность, но самое серьёзное последствие — исключение летнего кафе из схемы размещения, что означает немедленное прекращение работы веранды. Собеседник RG.ru призвал предпринимателей внимательно проверить свои объекты до прихода проверки.

