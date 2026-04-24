«Просили подарить, а потом своровали»: Петербургское кафе обвинило дуэт Dabro в краже логотипа

Владелец петербургского стритфуд-кафе на Полтавской улице обвинил участников группы Dabro в краже логотипа. Из-за конфликта заведению пришлось сменить название, пишет Mash Iptash.

В конце 2018 года ООО «ДА БРО» зарегистрировало товарный знак DaBro. Спустя пять лет Михаил Засидкевич из казанского дуэта Dabro обратился в Роспатент и представил доказательства, что они с братом были широко известны ещё до открытия кафешки: соцопросы и публикации в журналах. В итоге знак заведения аннулировали из-за схожести названий, хотя сам коллектив зарегистрировал свой логотип только в 2020 году.

Логотип петербургского стрифуда DaBro.

Владелец кафе Алексей попытался оспорить решение, приложив заключение лингвиста, однако суд оставил вердикт в силе. По словам бизнесмена, логотип в 2017 году нарисовал его знакомый художник, а Засидкевичи приходили к нему и просили отдать изображение бесплатно. Получив отказ, музыканты, как утверждает истец, просто украли его, а заведению пришлось отказаться от своего названия.

Кафе уже понесло значительные расходы на экспертизы и судебные тяжбы. Заведение подало кассационную жалобу.

