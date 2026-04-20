Недовольный парадом Победы бренд Monochrome закрыл точку в центре Москвы перед 9 Мая
Российский бренд Monochrome объявил о закрытии своего бутика на Малой Никитской улице в Москве. Информация появилась в официальном аккаунте компании в соцсетях.
Как пояснили представители магазина, торговая точка временно прекращает работу из-за масштабной реконструкции. Планируется полностью обновить интерьер и изменить концепцию пространства.
«Что касается сроков, то стройка, особенно в нашем случае, когда мы вникаем в каждую деталь, вещь весьма непредсказуемая, и указания точных дат открытия мы предпочли бы избегать», — сказано в публикации.
Напомним, что бренд Monochrome в прошлом году угодил в скандал из-за парада Победы на 9 Мая. Представители марки тогда выразили недовольство требованием на время закрыть бутик, заявив: «Всем плевать на чужой бизнес. Ноу комментс, как говорится». В итоге гендиректору пришлось извиняться. Карма за такие высказывания настигла компанию к концу мая, когда ВСУ нанесли удар по её цеху в Подмосковье.
