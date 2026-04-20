Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 12:35

Недовольный парадом Победы бренд Monochrome закрыл точку в центре Москвы перед 9 Мая

Бренд Monochrome закрывает свою точку в центре Москвы на ремонт

Иллюстрация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Иллюстрация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Российский бренд Monochrome объявил о закрытии своего бутика на Малой Никитской улице в Москве. Информация появилась в официальном аккаунте компании в соцсетях.

Как пояснили представители магазина, торговая точка временно прекращает работу из-за масштабной реконструкции. Планируется полностью обновить интерьер и изменить концепцию пространства.

«Что касается сроков, то стройка, особенно в нашем случае, когда мы вникаем в каждую деталь, вещь весьма непредсказуемая, и указания точных дат открытия мы предпочли бы избегать», сказано в публикации.

54 млн вместо 750 млн: Россияне лишили Rendez-Vous 90% прибыли после VIP-скандала в Куршевеле

Напомним, что бренд Monochrome в прошлом году угодил в скандал из-за парада Победы на 9 Мая. Представители марки тогда выразили недовольство требованием на время закрыть бутик, заявив: «Всем плевать на чужой бизнес. Ноу комментс, как говорится». В итоге гендиректору пришлось извиняться. Карма за такие высказывания настигла компанию к концу мая, когда ВСУ нанесли удар по её цеху в Подмосковье.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar