Недовольный парадом Победы бренд Monochrome закрыл точку в центре Москвы перед 9 Мая

Российский бренд Monochrome объявил о закрытии своего бутика на Малой Никитской улице в Москве. Информация появилась в официальном аккаунте компании в соцсетях.

Как пояснили представители магазина, торговая точка временно прекращает работу из-за масштабной реконструкции. Планируется полностью обновить интерьер и изменить концепцию пространства.

«Что касается сроков, то стройка, особенно в нашем случае, когда мы вникаем в каждую деталь, вещь весьма непредсказуемая, и указания точных дат открытия мы предпочли бы избегать», — сказано в публикации.