Храп до остановки сердца: Как «болезни зданий» и нехватка кислорода убивают нас по ночам

Хронический храп и «болезни нездоровых зданий» убивают россиян по ночам, вызывая остановку дыхания и сбои в работе сердца. Об этом Life.ru сообщил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин на Центральном совете по туризму и отдыху (ЦСТЭ).

«В течение ночи у человека резко падает транспорт кислорода, напряжение кислорода снижается, иногда до катастрофических цифр. Это часто является причиной возникновения нарушения ритма сердца, повышения артериального давления, появления судорожного синдрома. Человек пробуждается, и сон становится прерывистым», — объяснил академик на заседании медицинского совета.

По словам академика, есть целое направление — медицина сна. Особенно трагично события протекают, когда у человека появляется хронический и патологический храп. В такие моменты дыхательные мышцы перестают сокращаться, наступает апноэ — остановка дыхания.

На это падение кислорода в артериальной крови реагируют сосуды, возникает острая ситуация. Александр Чучалин Академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии ИМД «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ

Медик привёл историю пациента-дальнобойщика. Тот терял сознание за рулём и совершил несколько аварий. Врачи лечили его от гипертонии и ишемии, выписали 10–12 таблеток разного направления — не помогло. Тогда появилась первая лаборатория сомнографии, которая показала: у пациента во сне останавливается дыхание.

Чучалин также обратил внимание на экологию жилья: из чего сделан строительный материал, есть ли крыши из асбеста. Существует понятие «болезни нездорового здания». Сон в санатории или на даче за те же 8 часов может быть более качественным, но, по словам академика, это не решит проблему патологического храпа и тех изменений, которые происходят во время сна.

Вопросы качества сна вынесли на заседание медицинского совета, посвящённого 35-летию со дня основания холдинга. Основная тема — «Метаболический синдром: современная трактовка» с фокусом на диагностику и лечение метаболических нарушений, особенно в контексте сна у пациентов, проходящих санаторно-курортное лечение. Там же обсудили итоги сотрудничества холдинга АО ЦСТЭ и кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова за 2025 год.

Ночные пробуждения часто вызывают: дефицит витаминов B, магния, железа или D; хронические болезни (апноэ, беспокойные ноги, невропатии); сердце и сосудистые патологии (аритмия, гипертония); гормональные сбои (щитовидка, диабет); а также артрит, изжога и мигрень.