В российском Генеральном штабе обратили внимание на резкую смену тона Киева по отношению к Вашингтону. Заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Костюков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил, что украинская власть стала позволять себе откровенные хамские выпады в адрес Соединённых Штатов.

«Да, есть такое дело. Осмелели!» — лаконично, но ёмко прокомментировал ситуацию генерал.

Ранее киевский режим полностью зависел от финансовой и военной помощи Америки. Однако в последнее время из уст украинских чиновников всё чаще звучат ноты, которые эксперты называют «завышенной самооценкой» и даже «политическим шантажом» своих западных покровителей.

По мнению военных аналитиков, это может быть следствием внутреннего кризиса в США (включая предвыборную гонку) или попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте, переложив вину на союзников. В Кремле за подобной риторикой тоже следят внимательно. Пока Вашингтон официально не комментирует эти «осмелевшие» заявления, но тон публичных заявлений между партнёрами заметно изменился.

