Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 11:23

Костюков: Киев совсем потерял страх, продолжая хамить своим хозяевам из США

Обложка © ТАСС / ЕРА / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Обложка © ТАСС / ЕРА / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

В российском Генеральном штабе обратили внимание на резкую смену тона Киева по отношению к Вашингтону. Заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Костюков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил, что украинская власть стала позволять себе откровенные хамские выпады в адрес Соединённых Штатов.

«Да, есть такое дело. Осмелели!» лаконично, но ёмко прокомментировал ситуацию генерал.

Ранее киевский режим полностью зависел от финансовой и военной помощи Америки. Однако в последнее время из уст украинских чиновников всё чаще звучат ноты, которые эксперты называют «завышенной самооценкой» и даже «политическим шантажом» своих западных покровителей.

По мнению военных аналитиков, это может быть следствием внутреннего кризиса в США (включая предвыборную гонку) или попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте, переложив вину на союзников. В Кремле за подобной риторикой тоже следят внимательно. Пока Вашингтон официально не комментирует эти «осмелевшие» заявления, но тон публичных заявлений между партнёрами заметно изменился.

Сальдо счёл кредит ЕС в €90 млрд для Киева частью курса на затягивание конфликта

Ранее Life.ru стало известно, что Санду прибыла к Зеленскому в Киев и собралась в Чернобыль. Она заявила, что авария на Чернобыльской АЭС доказала хрупкость мира и умение людей объединиться в борьбе с опасностью и смертью. По её словам, все страны должны объединиться, чтобы «защитить мир в Европе».

Дарья Денисова
