26 апреля, 11:11

В Петербурге прощаются с народным артистом и дирижёром Сергеем Стадлером

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

В Петропавловской крепости в Петербурге прощаются с народным артистом России Сергеем Стадлером. Он был художественным руководителем «Петербург-концерта» и главным дирижёром Симфонического оркестра Северной столицы.

Проводить его в последний путь пришли родные, друзья и коллеги — среди них директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, балерина Илзе Лиепа, гендиректор СПб ГБУК «Петербург-концерт» Екатерина Артюшкина, директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Шаляпина Юлия Стрижак, гендиректор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев и другие известные деятели культуры.

Писатель Евгений Борисов умер на 93-м году жизни

Сергей Стадлер умер 20 апреля в 63 года прямо на борту самолёта, который летел из Петербурга в Стамбул. Ему стало плохо во время полёта. Командир решил экстренно сесть в Румынии, но спасти дирижёра не удалось. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным. Похоронят Стадлера на Смоленском кладбище.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Афонина
