В Уфе магазин виниловых пластинок затопило нечистотами, и уже не в первый раз

В Уфе магазин виниловых пластинок оказался затоплен канализационными стоками из-за гидроудара, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Об этом BAZA рассказали владельцы торговой точки.

Прорыв канализации в магазине винила в Уфе. Видео © Telegram / BAZA

Зона затопления составила около 360 квадратных метров. В нечистотах оказались примерно 500 пластинок (в том числе коллекционные издания) и музыкальные инструменты. Это уже второй подобный инцидент за последние полгода — предыдущий «потоп» нанёс ущерб на 3,5 миллиона рублей.

По словам предпринимателей, причина кроется в засорившемся около двадцати дней назад люке. Они пытались решить проблему, но управляющая компания переадресовала их в водоканал, а там заявили, что люк не в их зоне ответственности. В итоге давление в системе достигло критической отметки, произошёл гидроудар, и стояк прорвало прямо внутри помещения.

Ущерб от нового прорыва оценивается примерно в миллион рублей без учёта будущего ремонта. Владельцы магазина требуют найти виновных и возместить убытки.

