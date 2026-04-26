

26 апреля, 11:43

Орешкин назвал главные проблемы экономики России: ресурсы и кадры

Обложка © Life.ru

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России сейчас складывается непросто. Главные причины — нехватка ресурсов и квалифицированных кадров, сказал он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — обратил внимание чиновник.

При этом Орешкин подчеркнул, что имеющиеся в стране ограничения в интернете не оказывают негативного влияния на экономику. По его словам, другие, гораздо более значимые обстоятельства, воздействуют на российскую экономику.

«Реальная демографическая катастрофа»: Орешкин заявил о тектонических изменениях на Земле

Ранее Орешкин заявил, что российская финансовая система доказала свою устойчивость к любым потрясениям и удерживает титул одной из самых эффективных в мире. Он заметил, что отечественная финансовая система продемонстрировала высокую степень современности и готовность противостоять широкому спектру вызовов.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
