26 апреля, 12:00

Урсула фон дер Ляйен позвонила Трампу и выразила поддержку после стрельбы

Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту США Дональду Трампу и выразила поддержку после стрельбы на приёме в Вашингтоне. Об этом она написала в соцсети X.

«Я только что говорила с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выразить свою солидарность после попытки покушения. Мы подчеркнули, что политическому насилию не место в наших демократиях», — написала она.

Напомним, вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton произошла стрельба. 31-летний учитель Коул Томас Аллан, которого Трамп позже назвал «одиноким волком» и «больным человеком», открыл огонь во время приёма с участием лидеров. Злоумышленник сразу был задержан. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. К счастью, никто не пострадал.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
