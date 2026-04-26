Урсула фон дер Ляйен позвонила Трампу и выразила поддержку после стрельбы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту США Дональду Трампу и выразила поддержку после стрельбы на приёме в Вашингтоне. Об этом она написала в соцсети X.

«Я только что говорила с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выразить свою солидарность после попытки покушения. Мы подчеркнули, что политическому насилию не место в наших демократиях», — написала она.

Напомним, вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton произошла стрельба. 31-летний учитель Коул Томас Аллан, которого Трамп позже назвал «одиноким волком» и «больным человеком», открыл огонь во время приёма с участием лидеров. Злоумышленник сразу был задержан. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. К счастью, никто не пострадал.