Путин сфотографировался «по-боксёрски» с чемпионкой мира Шамоновой

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле согласился сфотографироваться «по-боксёрски» — с поднятым кулаком. Об этом его попросила чемпионка мира по боксу Анастасия Шамонова.

«А я могу вас попросить по-боксёрски, вот так с кулачком, как мы. Спасибо большое», — обратилась спортсменка к главе государства.

Напомним, что 22 апреля Владимир Путин вручил награды боксёрам и представителям Федерации бокса России за их достижения в 2025 году. В частности Ордена Дружбы удостоились глава IBA Умар Кремлёв и трёхкратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов.