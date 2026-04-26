Путин сфотографировался «по-боксёрски» с чемпионкой мира Шамоновой
ТАСС / Артём Геодакян
Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле согласился сфотографироваться «по-боксёрски» — с поднятым кулаком. Об этом его попросила чемпионка мира по боксу Анастасия Шамонова.
«А я могу вас попросить по-боксёрски, вот так с кулачком, как мы. Спасибо большое», — обратилась спортсменка к главе государства.
Напомним, что 22 апреля Владимир Путин вручил награды боксёрам и представителям Федерации бокса России за их достижения в 2025 году. В частности Ордена Дружбы удостоились глава IBA Умар Кремлёв и трёхкратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.