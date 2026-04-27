Милонов впервые прокомментировал матерный скандал на премии «Шансон года»

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя скандал на премии «Шансон года», заявил, что отнёсся к произошедшему абсолютно спокойно. По его словам, пьяный мужчина что-то выкрикнул из зала, но это обычное явление на концертах, поэтому нельзя считать случившееся серьёзным инцидентом.

Парламентарий отметил, что зал был прекрасным, артисты — замечательными, а подобные выкрики, к сожалению, случаются. Милонов заверил, что даже внимания на это не обратил. Также он опроверг сообщения, мол из-за мата в свой адрес покинул сцену. На самом деле организаторы изначально попросили его минимизировать выступление.

«Враньё полнейшее, что я покинул сцену. Меня просили быстро сказать что-то организаторы, так как был очень жёсткий тайминг. Две фразы я планировал сказать и сказал. Всё», — цитирует депутата сайт MK.ru.

Напомним, Виталия Милонова обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года». В адрес парламентария нецензурно высказался один из зрителей.