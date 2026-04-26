«Долго мучилась»: Названа причина смерти актрисы фильма «Следствие ведут знатоки»

«Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни, болезнь действительно очень мучительная», — сказал собеседник агентства.

Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла в 74 года. Она родилась в 1951 году в Ленинграде. В 1972 году окончила Щукинское училище, затем играла в Московском театре сатиры и Московском областном театре имени Островского. С 2013 года и до последних дней служила в Московском губернском театре. Она снялась в таких фильмах, как «Следствие ведут знатоки» и «Раневская», а также передаче «Ералаш».