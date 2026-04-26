Силовики нагрянули в бар в Екатеринбурге и задержали панков за тату со свастикой

В екатеринбургском баре «Синдром» на улице Антона Валека прошёл антиэкстремистский рейд. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах E1.RU.

Администрация заведения анонсировала на 25 апреля «тяжелую, слэминговую и брейкдауновую» программу с выступлениями артистов. Однако силовики прервали мероприятие. А несколько человек оштрафовали за запрещённую в стране свастику.

На четырёх посетителей составили протоколы по статье 20.3 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики экстремистских организаций. Другие подробности инцидента не разглашаются.

Ранее Life.ru рассказывал, как жителя Камчатского края оштрафовали за публикацию в соцсети изображения с пентаграммой, которое он разместил в 2013 году. В суде мужчина объяснил, что практически не пользовался своей страницей в соцсетях с 2019 года.