В МЧС наградили 98 ликвидаторов Чернобыльской аварии перед 40-й годовщиной

Глава МЧС России Александр Куренков подписал приказ о награждении участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в преддверии 40-й годовщины трагедии. Об этом сообщает пресс-служба министерство на сайте.

В МЧС наградили 98 ликвидаторов Чернобыльской аварии в преддверии 40-й годовщины. Фото © МЧС России

«В системе МЧС России служат 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС <...> все они отмечены наградами МЧС России», — говорится в сообщении.

Авария 26 апреля 1986 года затронула жизни миллионов людей. После завершения острой фазы работ в 1990 году в России приняли закон о защите пострадавших от радиации. Сейчас такую поддержку получают больше 1,5 миллиона человек. За 40 лет площадь радиоактивно загрязнённых территорий в России сократилась примерно вдвое. Такие зоны остаются в 14 регионах, включая Брянскую, Тульскую, Калужскую, Курскую и другие. При этом в 13 регионах уровень радиации уже не превышает норму. Повышенные показатели сохраняются в 88 населённых пунктах Брянской области.

По прогнозам МЧС, к 2056 году зоны с повышенным облучением могут остаться только в четырёх деревнях и сёлах Брянской области.

Раньше сообщалось, что если с Чернобыльской АЭС обращаться правильно, то она не будет угрожать Белоруссии. Однако в случае пожаров или других чрезвычайных ситуаций есть риск, что радионуклиды могут перенестись на территорию республики. Сейчас в Белоруссии работает система радиационного мониторинга — она входит в национальную систему наблюдения за окружающей средой.