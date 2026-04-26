Работавшая в Чернобыле медсестра пожаловалась на ухудшение здоровья после родов

Работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк рассказала, что после возвращения из зоны отчуждения её жизнь кардинально не изменилась, однако у неё возникли проблемы со здоровьем. Подробности медик раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

В частности, по словам женщины, врачи настоятельно рекомендовали ей отложить рождение ребёнка как минимум на четыре года. Тем не менее, после родов здоровье Ирины заметно ухудшилось.

«Сначала казалось, что всё обошлось, но после родов здоровье стало ухудшаться, потом я перенесла онкологию, сейчас очень сильно болят суставы ног», — отметила медработник.

Напомним, 26 апреля 1986 года взорвался четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС, но власти скрывали правду три дня.