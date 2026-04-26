На Украине из-за ливней и ветра обесточен 1121 населённый пункт, есть погибшие

Разгул стихии на Украине привёл к серьёзным последствиям. Ливни в сочетании с порывистым ветром стали причиной массового обрыва линий электропередачи.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), без света остался 1 121 населённый пункт. Стихия унесла жизни двух человек, ещё двое получили ранения. Спасатели сейчас ликвидируют последствия непогоды в 13 областях страны. В работах задействованы 647 человек и 150 единиц техники.

Погода на Украине в последние дни нестабильна. Синоптики предупреждают о новых дождях, но их интенсивность, по прогнозам, должна снизиться. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако сроки возвращения света в обесточенные регионы пока не называются. Власти призывают граждан быть осторожными и не покидать дома без крайней необходимости.

Раньше стало известно, что киевские ТЭЦ не отремонтируют ни к этой, ни к следующей зиме. На полное восстановление потребуется три-четыре года. В лучшем случае город ждёт лишь частичный ремонт — и то если повезёт с поставками оборудования из Европы. Но даже это не спасёт от веерных отключений и холода в квартирах. Жителям Киева придётся готовиться к нескольким очень суровым зимам.