Шмыгаль в разгар весны потребовал для Украины €5,4 млрд на подготовку к зиме

«Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону», — заявил он во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group («Энергетический Рамштайн»).

Шмыгаль заметил, что подготовка к зиме — это главная задача, и стране необходимо не меньше указанной суммы. По его словам, киевские специалисты уже обследовали 8 выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. Они определили оборудование, которое можно передать Украине. Далее предстоит его доставка на повреждённые энергетические объекты Незалежной.

Раньше стало известно, что киевские ТЭЦ не отремонтируют ни к этой, ни к следующей зиме. На полное восстановление потребуется три-четыре года. В лучшем случае город ждёт лишь частичный ремонт — и то если повезёт с поставками оборудования из Европы. Но даже это не спасёт от веерных отключений и холода в квартирах. Жителям Киева придётся готовиться к нескольким очень суровым зимам.