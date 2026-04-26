26 апреля, 12:22

Шмыгаль в разгар весны потребовал для Украины €5,4 млрд на подготовку к зиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Украине нужно 5,4 миллиарда евро, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону 2026-2027 года. Об этом заявил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на заседании энергетической координационной группы.

«Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону», — заявил он во время заседания Ukraine Energy Coordinating Group («Энергетический Рамштайн»).

Шмыгаль заметил, что подготовка к зиме — это главная задача, и стране необходимо не меньше указанной суммы. По его словам, киевские специалисты уже обследовали 8 выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. Они определили оборудование, которое можно передать Украине. Далее предстоит его доставка на повреждённые энергетические объекты Незалежной.

На западе Украины 85 населённых пунктов обесточены из‑за непогоды

Раньше стало известно, что киевские ТЭЦ не отремонтируют ни к этой, ни к следующей зиме. На полное восстановление потребуется три-четыре года. В лучшем случае город ждёт лишь частичный ремонт — и то если повезёт с поставками оборудования из Европы. Но даже это не спасёт от веерных отключений и холода в квартирах. Жителям Киева придётся готовиться к нескольким очень суровым зимам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Афонина
