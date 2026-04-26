26 апреля, 09:34

На западе Украины 85 населённых пунктов обесточены из‑за непогоды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

На западе Украины из‑за разгула стихии без электричества остались 85 населённых пунктов. Об этом сообщила Львовская областная администрация в своём телеграм-канале.

«Жители Львовской области, из-за сложных погодных условий в нашем регионе без электроснабжения остались 85 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Для ликвидации аварийных отключений и восстановления подачи энергии привлекли 29 ремонтных бригад «Львовоблэнерго». В распоряжении специалистов находится 43 единицы техники.

Север Украины погрузился во тьму

Ранее в Хмельницкой области после взрывов во время воздушной тревоги пропал свет. Руководитель региона признал наличие неполадок, однако воздержался от подробностей о степени разрушений.

Александра Мышляева
