На западе Украины 85 населённых пунктов обесточены из‑за непогоды

На западе Украины из‑за разгула стихии без электричества остались 85 населённых пунктов. Об этом сообщила Львовская областная администрация в своём телеграм-канале.

«Жители Львовской области, из-за сложных погодных условий в нашем регионе без электроснабжения остались 85 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Для ликвидации аварийных отключений и восстановления подачи энергии привлекли 29 ремонтных бригад «Львовоблэнерго». В распоряжении специалистов находится 43 единицы техники.

Ранее в Хмельницкой области после взрывов во время воздушной тревоги пропал свет. Руководитель региона признал наличие неполадок, однако воздержался от подробностей о степени разрушений.