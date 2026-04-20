Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 15:04

На Украине назвали сроки восстановления киевских ТЭЦ

Омельченко: На восстановление киевских ТЭЦ потребуется от трёх до четырёх лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko

Для киевских ТЭЦ прозвучал приговор: их не починят ни к этой, ни к следующей зиме. Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что на полное восстановление теплоэлектроцентралей уйдёт от трёх до четырёх лет.

Городу обещают лишь частичное восстановление, если повезёт с поставками оборудования из Европы. Но даже это не спасёт от веерных отключений и холода в квартирах. Киевлянам придётся готовиться к нескольким очень суровым зимам

В Киеве заявили о полном уничтожении ТЭЦ-4 и разрушении на 80% ТЭЦ-6
Ранее в Чернигове на севере Украины прекратила работу теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) после серии взрывов. Это стало следствием массированного удара по военным и энергетическим объектам Украины. В Минобороны России заявили, что удары возмездия были нанесены по заводам, где делают дроны и ракеты, а также по ТЭЦ, снабжающим энергией военные предприятия.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar