На Украине назвали сроки восстановления киевских ТЭЦ

Для киевских ТЭЦ прозвучал приговор: их не починят ни к этой, ни к следующей зиме. Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что на полное восстановление теплоэлектроцентралей уйдёт от трёх до четырёх лет.

Городу обещают лишь частичное восстановление, если повезёт с поставками оборудования из Европы. Но даже это не спасёт от веерных отключений и холода в квартирах. Киевлянам придётся готовиться к нескольким очень суровым зимам

Ранее в Чернигове на севере Украины прекратила работу теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) после серии взрывов. Это стало следствием массированного удара по военным и энергетическим объектам Украины. В Минобороны России заявили, что удары возмездия были нанесены по заводам, где делают дроны и ракеты, а также по ТЭЦ, снабжающим энергией военные предприятия.