Два человека находятся в тяжёлом состоянии после атаки БПЛА на Вологодчину

В Вологодской области два человека были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии после ночного прилёта украинских дронов. Российская система ПВО уничтожила 15 беспилотников. Данные приводит в телеграм-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

«Пострадали 10 человек, в том числе 6 госпитализированы: двое находятся в тяжёлом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. Четыре человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение», — сказано в тексте.

Напомним, в Вологодской области беспилотник атаковал территорию азотного комплекса «Аммиак-3». В результате удара пострадал трубопровод высокого давления, по которому транспортировали серную кислоту. Специалисты оперативно провели замеры воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.