Выяснилось, откуда Киев бросал дроны в атаку на Вологду и Череповец

Атака на Вологодскую область в ночь на 26 апреля была совершена с территории Украины, а не Казахстана, как утверждают некоторые эксперты. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что ВСУ используют искусственный интеллект, дроны совершенствуются, а атаки усиливаются из-за эффективности ударов ВС РФ вглубь территории врага.

«Некоторые эксперты говорят, что дроны могут лететь с Казахстана. Но я думаю, что с Украины. Вологодская область от Украины немного ближе, чем Екатеринбург», — отметил офицер в беседе с АиФ.

Помощников и расходного материала у Украины, по его словам, предостаточно.

Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ на Вологодскую область беспилотник попал по территории азотного комплекса «Аммиак-3», который входит в структуру компании «Апатит». В Череповце повреждён трубопровод высокого давления с серной кислотой (утечка ликвидирована), пятеро пострадавших, один в тяжёлом состоянии. Силы ПВО сбили 14 БПЛА, отражено не менее трёх волн.