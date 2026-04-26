Выяснилось, откуда Киев бросал дроны в атаку на Вологду и Череповец
Военэксперт Дандыкин: Киев атаковал Вологду со своей территории, не из Казахстана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
Атака на Вологодскую область в ночь на 26 апреля была совершена с территории Украины, а не Казахстана, как утверждают некоторые эксперты. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он подчеркнул, что ВСУ используют искусственный интеллект, дроны совершенствуются, а атаки усиливаются из-за эффективности ударов ВС РФ вглубь территории врага.
«Некоторые эксперты говорят, что дроны могут лететь с Казахстана. Но я думаю, что с Украины. Вологодская область от Украины немного ближе, чем Екатеринбург», — отметил офицер в беседе с АиФ.
Помощников и расходного материала у Украины, по его словам, предостаточно.
Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ на Вологодскую область беспилотник попал по территории азотного комплекса «Аммиак-3», который входит в структуру компании «Апатит». В Череповце повреждён трубопровод высокого давления с серной кислотой (утечка ликвидирована), пятеро пострадавших, один в тяжёлом состоянии. Силы ПВО сбили 14 БПЛА, отражено не менее трёх волн.
