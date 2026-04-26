Пять человек пострадали при ударе ВСУ по фосфорному комплексу под Вологдой

Один из пяти пострадавших при атаке БПЛА на производственную площадку фосфорного комплекса в Вологодской области находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своём телеграм-канале.

Глава региона уточнял, что в ночь на воскресенье в результате удара дрона повреждён трубопровод с серной кислотой на территории предприятия Аммиак-3 АО «Апатит». Возгорания не было, превышения ПДК нет, утечку ликвидировали. Все пятеро пострадавших госпитализированы.

Силами Минобороны сбито 14 беспилотников, отражено не менее трёх волн налётов. Незначительно повреждены производственные здания и световая опора. Режим атаки БПЛА снят, но беспилотная опасность в регионе сохраняется.

