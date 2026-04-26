Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 19:15

В драке после боя Горохова в Турции пострадали несколько россиян

Обложка © Karar

Обложка © Karar

Несколько граждан России пострадали в массовой драке, которая вспыхнула после поединка российского боксёра Сергея Горохова на турнире в Турции. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Горохов бился за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксёрской организации (UBO) с местным бойцом Эмирханом Калканом. После того как рефери зафиксировал победу россиянина, на ринг выбежали несколько десятков человек.

«Несколько ребят, которые были с Сергеем, получили ушибы и различные травмы. Они побывали в больнице, но их не стали госпитализировать», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителей команды, Горохов эмоционально отпраздновал успех. Однако такой реакции не оценила местная публика. Часть зрителей выбежала на ринг, что и привело к столкновению. В активе 36-летнего россиянина 16 побед (11 нокаутом), 11 поражений и 2 ничьи.

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче с дракой и пенальти на 96-й минуте

Напомним, в Трабзоне после победы россиянина Сергея Горохова над турком Эмирханом Калканом фанаты устроили беспорядки: в ринг полетели стулья и бутылки. Бой был за титул UBO. Турнир прервали, сам Горохов пошёл благодарить соперника, но трибуны уже бушевали.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Турция
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar