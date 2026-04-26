В драке после боя Горохова в Турции пострадали несколько россиян

Несколько граждан России пострадали в массовой драке, которая вспыхнула после поединка российского боксёра Сергея Горохова на турнире в Турции. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Горохов бился за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксёрской организации (UBO) с местным бойцом Эмирханом Калканом. После того как рефери зафиксировал победу россиянина, на ринг выбежали несколько десятков человек.

«Несколько ребят, которые были с Сергеем, получили ушибы и различные травмы. Они побывали в больнице, но их не стали госпитализировать», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителей команды, Горохов эмоционально отпраздновал успех. Однако такой реакции не оценила местная публика. Часть зрителей выбежала на ринг, что и привело к столкновению. В активе 36-летнего россиянина 16 побед (11 нокаутом), 11 поражений и 2 ничьи.

