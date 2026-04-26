В окружении актрисы Михеевой раскрыли причину её смерти

Заслуженная артистка России Елена Михеева скончалась от онкологического заболевания. Об этом РИА «Новости» сообщили в окружении актрисы.

«Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни, болезнь действительно очень мучительная», — сказал собеседник агентства.

Напомним, заслуженная артистка РФ Елена Михеева ушла из жизни в 74 года. Актриса была выпускницей «Щуки». В МГТ она прослужила с самого его основания в 2013 году и до последнего дня была задействована в репертуаре.