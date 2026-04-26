В городе Хмельницком на западе Украины военнослужащий Вооружённых сил Украины погиб, выпав из окна больницы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Другие детали происшествия неизвестны. Местные власти пока никак не комментировали случившееся.

Ранее стало известно, что украинские командиры фактически обрекают своих бойцов на голодную смерть на нулевых позициях. Солдатам приходится неделями обходиться без пищи и воды, а все попытки достучаться до начальства по рации встречают полное безразличие.