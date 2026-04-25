Украинское военное командование морит голодом собственных солдат на передовой. Об этом пишет The Guardian. Бойцы вынуждены неделями сидеть вообще без еды и воды. При этом все призывы о помощи по рации начальниками игнорируются.

Ситуация получила огласку, когда жена одного из военнослужащего ВСУ Анастасия Сильчук показала в Сети кадры с супругом и его сослуживцами. Речь идёт о 14-й бригаде 2-го батальона ВСУ. На фото видно исхудавших до костей мужчин, на которых уже не держится даже военная форма. По словам женщины, бойцы были дислоцированы на левый берег реки Оскол в Харьковской области. Однако никто им не прислал запасы продовольствия, воды и лекарств. Командование оставило их одних держать позиции.

«Когда ребята прибыли на передовую, они весили более 80 — 90 килограммов. А теперь — около 50. После одной доставки еду не привозили десять дней. Солдатам приходилось пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить», — написала в соцсети Сильчук.

Позже муж рассказал женщине, что еды не было и по 17 дней. Военные пытались через рацию вызвать подкрепление: кричали, умоляли и плакали. Но никто не отозвался. Солдаты уверены, что командование прекрасно знает о проблемах на фронте, но сознательно уходит от ответственности и бросает людей умирать. Как рассказала Сильчук, это не единичный случай. Подобные позиции ВСУ без запасов еды и воды встречаются повсеместно.

Как только история получила огласку в СМИ, в Киеве отчитались об увольнении некоего высокопоставленного чиновника, отвечающего за вопросы обеспечения фронта. Однако семьи украинских солдат считают, что проблема осталась, и мужчины на фронте продолжают падать в обморок без еды. А Киев лишь для отвода глаз уволил одного из начальников.

Ранее сообщалось, что командование 159-й отдельной пехотной бригады ВСУ, действующей под Волчанском в Харьковской области, требует от родственников пропавших без вести военнослужащих скрывать места их последнего выхода на связь. Это делается для того, чтобы не завышать официальное число потерь.