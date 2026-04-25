25 апреля, 05:13

ВСУ требуют от вдов молчать о месте последнего выхода погибших бойцов на связь

Командование 159-й отдельной пехотной бригады ВСУ, действующей под Волчанском в Харьковской области, требует от родственников пропавших без вести военнослужащих скрывать места их последнего выхода на связь. Об этом сообщили в группировке войск РФ «Север».

«Командование 159-й бригады ВСУ продолжает оказывать воздействие на родственников пропавших без вести военнослужащих, требуя от вдов скрывать места последних выходов на связь солдат украинской армии»,пишут бойцы в канале «Северный ветер».

По их сведениям, штаб подразделения использует такие методы, чтобы скрыть реальные обстоятельства исчезновения личного состава в боях под Волчанском.

Ранее Life.ru сообщал, что под Волчанском Харьковской области пропали без вести «целые подразделения» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отчаившиеся родственники занимаются поиском своих близких.

Владимир Озеров
