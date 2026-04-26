26 апреля, 16:53

«В 10 раз больше»: Россиян предупредили об огромных штрафах за магниты на счётчиках

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Россияне, использующие магниты для обмана счётчиков, рискуют получить многократное увеличение платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал эксперт в сфере ЖКХ, юрист Сергей Сергеев в беседе с ИА Регнум.

Если ресурсоснабжающая компания зафиксирует факт вмешательства в работу прибора учёта, потребителю выставят счёт не по фактическому потреблению, а по установленному нормативу. Итоговая сумма будет умножена на десять.

«Начислят сумму по нормативу с коэффициентом 10. Проще говоря, в 10 раз больше заплатите, если поймают», — предупредил Сергеев.

При этом юрист уточнил, что более жёсткой ответственности для нарушителей законодательством не предусмотрено. Вся ответственность ограничивается именно финансовыми санкциями.

«Из самых неприятных последствий — это десятикратное начисление», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что Минстрой России готовит законопроект об онлайн-списании долгов за ЖКХ. Механизм скоро заработает повсеместно. Пока его тестируют в 19 регионах, и если результаты будут положительными, законопроект направят в Госдуму.

Александра Мышляева
