Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 17:27

Водителей в Подмосковье призвали не спешить менять зимнюю резину

Обложка © Life.ru

Автовладельцев Московской области призывают не торопиться с заменой зимней резины на летнюю. По предупреждению местных властей и ГИБДД, смену покрышек лучше отложить как минимум до вечера среды.

Причина — резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дожди, переходящие в снегопады, и значительное понижение температуры. На дорогах возможно образование гололедицы, особенно в вечерние и ночные часы. Использование летней резины в таких условиях критически опасно. Зимние шины обеспечат куда лучшее сцепление с мокрым ледяным покрытием.

По прогнозам, после среды температурный режим вернётся в плюсовую зону, и только тогда можно будет спокойно «переобуваться» в лето, не рискуя жизнью. В Госавтоинспекции просят отнестись к рекомендации с пониманием и не рисковать попусту.

Май ещё не скоро: Москве спрогнозировали холодный финиш апреля с мокрым снегом

Ранее Life.ru предупреждал москвичей о снеге, гололедице и ветре до 20 м/с. По прогнозу ведомства, неблагоприятный период стартует днём 26 апреля и завершится только к вечеру 28 апреля. В эти часы город накроют сильные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, а затем и в полноценный снегопад.

