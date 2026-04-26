Аракчи намерен совершить визит в Россию, подтвердили в МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи намерен посетить Москву с официальным визитом. Информацию подтвердили ТАСС в российском МИД РФ, не уточняя сроки приезда политика, а также повестку переговоров.

«Взирают на мир свысока»: У конфликтов на Украине и Ближнем Востоке одни архитекторы, заявил Лавров

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что его страна не согласна на простое перемирие с США и Израилем и настаивает на полном окончании войны на Ближнем Востоке. Любые договорённости сторон должны исключать повторение конфликтов и учитывать ущерб, нанесённый Тегерану, подчеркнул Арагчи.