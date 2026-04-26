Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 17:36

Аракчи намерен совершить визит в Россию, подтвердили в МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи намерен посетить Москву с официальным визитом. Информацию подтвердили ТАСС в российском МИД РФ, не уточняя сроки приезда политика, а также повестку переговоров.

«Подтверждаем визит в Россию Аракчи с целью проведения переговоров», — уточнил представитель министерства РФ.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что его страна не согласна на простое перемирие с США и Израилем и настаивает на полном окончании войны на Ближнем Востоке. Любые договорённости сторон должны исключать повторение конфликтов и учитывать ущерб, нанесённый Тегерану, подчеркнул Арагчи.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Иран
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar