Аракчи намерен совершить визит в Россию, подтвердили в МИД РФ
Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи намерен посетить Москву с официальным визитом. Информацию подтвердили ТАСС в российском МИД РФ, не уточняя сроки приезда политика, а также повестку переговоров.
«Подтверждаем визит в Россию Аракчи с целью проведения переговоров», — уточнил представитель министерства РФ.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что его страна не согласна на простое перемирие с США и Израилем и настаивает на полном окончании войны на Ближнем Востоке. Любые договорённости сторон должны исключать повторение конфликтов и учитывать ущерб, нанесённый Тегерану, подчеркнул Арагчи.
